Assemblea Lega conclusa. Juventus, Inter e Milan: “Vogliamo restare in Serie A”

Si è appena conclusa la riunione della Lega Serie A che è stata convocata questo pomeriggio in via informale. L’assemblea si è svolta in videoconferenza per parlare della Superlega: al vertice, contrariamente a quanto si pensava stamane, hanno partecipato anche Juventus, Inter e Milan. Ovvero i tre club che hanno aderito alla Superlega. Come riporta ‘gazzetta.it‘, la richiesta di bianconeri, nerazzurri e rossoneri è stata chiara: “Vogliamo continuare a giocare in Serie A”. Nel frattempo, sul fronte europeo, venerdì è in programma il comitato esecutivo straordinario dell’Uefa che potrebbe portare all’esclusione da Champions ed Europa League di City, Real Madrid, Chelsea, Arsenal e Atletico Madrid.