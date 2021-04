Lega Serie A, Cairo chiede dimissioni ad Agnelli e Marotta: “Traditori, si vergognino”

Toni accesi nell’ultima riunione dei club di Serie A. Al telefono con l’Ansa, infatti, il presidente del Torino Urbano Cairo si è scagliato pesantemente contro Andrea Agnelli e Giuseppe Marotta. In riferimento all’adesione alla nuova Superlega europea, il patron granata si è espresso così: “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli”.

In particolare, Cairo se la prende con Agnelli e Marotta anche per la questione relativa alle trattative di questi mesi sull’ingresso dei fondi privati. Il motivo è la data in cui sarebbe stato depositato il progetto della Superlega, il 10 gennaio. Il presidente del Torino spiega di aver detto ai due di aver “sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavi facendo la Superlega. Ma come si fa? È un tradimento, è da Giuda”. Juventus, Inter e Milan avrebbero intanto fatto sapere di voler continuare a giocare in Serie A.