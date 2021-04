Superlega, Draghi: “Sosteniamo le autorità calcistiche italiane ed europee”

Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, per giunta grande tifoso della Roma, ha commentato gli ultimi sviluppi riguardanti il tema Superlega: “Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport”. Una posizione dunque fortemente contraria alla mossa dei 12 club coinvolti in un progetto che punta a stravolgere il mondo del calcio, condivisa anche con vari rappresentanti dei governi esteri come il primo ministro inglese Johnson e il Presidente della Repubblica francese Macron.