Bloomberg: l’Uefa discute finanziamento da 6 miliardi per fermare il progetto Superlega

Un maxi-finanziamento per fermare la Superlega. Secondo ‘Bloomberg’, l’Uefa sta discutendo con Centricus Asset Management di un pacchetto di finanziamenti di ben 6 miliardi di euro (7,2 miliardi di dollari). Una cifra che verrebbe reinvestita per rivedere e riformulare il torneo della Champions League, fermando così il progetto della Super League, nato per garantire introiti più importanti ai club partecipanti. Come spiega l’agenzia di stampa americana, che cita fonti anonime vicine alla vicenda, da mesi l’Uefa – che nel frattempo ha approvato la riforma della Champions League – sta svolgendo questa trattativa da diversi mesi. Inizialmente, però, la cifra ammontava a 4,2 miliardi di euro ma è stata poi portata a 6 proprio in seguito all’arrivo di questa Superlega europa che minaccia la stabilità del calcio. Al momento non c’è comunque alcuna certezza che Uefa e Centricus arrivino a un accordo: i portavoce di entrambe le parti in causa hanno preferito non commentare. Centricus gestisce 30 miliardi di asset e nel calcio ha gestito trattative con Fifa e Softbank per la creazione di nuovi tornei di calcio e per degli investimenti nell’FC Basilea.