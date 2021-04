Superlega, Sabatini: “Progetto che fa ribrezzo, così si torna al feudalesimo”

Anche Walter Sabatini si scaglia contro la Superlega. Il responsabile dell’area sportiva del Bologna ha commentato gli ultimi sviluppi relativi al progetto del campionato elitario per 12 top club europei. Queste le sue parole: “E’ un progetto che mi fa ribrezzo per tante cose, così si ritorna al feudalesimo. Disorienta e sopprime ogni pensiero sul diritto di tutti di fare calcio così come la sana competizione. Il calcio appartiene alla gente e non solo a i ricchi. Così come viene immaginata, questa Superlega offende lo sport fatto di valori e competizione”. Una presa di posizione netta, che probabilmente verrà ribadita anche nella riunione di Lega programmata per le 17.30 della giornata di oggi.