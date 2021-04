Superlega, Moller (esecutivo Uefa): “City, Real Madrid e Chelsea escano dalla Champions”

Chelsea, Real Madrid e Manchester City fuori dalla Champions League ancora in corso. È questo lo scenario dipinto oggi in conferenza dal presidente Uefa Aleksander Ceferin, che ha invocato provvedimenti immediati in base ai responsi legali, e ora rilanciato da Jesper Moller. Il membro dell’esecutivo Uefa e presidente della federcalcio danese, ha parlato all’emittente ‘DR’: “I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finite il torneo. Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario”. In caso si concretizzasse questa ipotesi resterebbe solo il PSG mentre se venisse applicata la stessa decisione sull’Europa League, delle quattro semifinaliste, rimarrebbero solo Roma e Villarreal. Ad ora il riferimento di Moller è alla Champions League.