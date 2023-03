Zaniolo al veleno: “Compagni e club, Roma che delusione”. Nel mirino Grimaldo

La domenica giallorossa è stata caratterizzata senza dubbio dalla lunga intervista di Nicolò Zaniolo a 'La Gazzetta dello Sport', in cui l'ex giocatore della Roma ha parlato del suo ritorno in Italia ma soprattutto del suo passato. Il classe '99, ora al Galatasaray, è tornato sull'addio ai giallorossi e lo ha fatto in maniera sicuramente polemica non risparmia nessuno: "Potrei parlare per ore di promesse non mantenute. Per due anni mi hanno detto che il nuovo contratto era pronto, avrei firmato anche per un ingaggio di poco superiore ma dopo tante chiacchiere mi sono sono stufato. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza". Poi se la prende anche con i compagni: "Mi hanno deluso quasi tutti. Dicevano che eravamo tutti fratelli, ma poi neanche mi hanno salutato".