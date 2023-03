Malta-Italia, Cristante titolare. Spinazzola in panchina, Pellegrini non convocato

L'Italia scende in campo in casa di Malta per la seconda partita del girone di qualificazione a Euro 2024. Dopo il ko con l'Inghilterra di giovedì a Napoli, Mancini cambia praticamente tutta la formazione ad eccezione di Donnarumma, Retegui e Di Lorenzo. A centrocampo titolare Bryan Cristante, nel terzetto insieme a Tonali e Pessina. Panchina invece per Leonardo Spinazzola, con Lorenzo Pellegrini che non è stato convocato a scopo precauzionale. Il ct azzurro ne cambia otto rispetto al Maradona: dentro Scalvini, Romagnoli, Emerson Palmieri, Tonali, Pessina, appunto Cristante, Politano e Gnonto.