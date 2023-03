Malta-Italia, Pellegrini fuori dalla lista dei convocati. La 10 a Gnonto

Il capitano della Roma non farà parte della seconda partita degli azzurri valida per la qualificazioni agli Europei

Lorenzo Pellegrini fuori dalla lista dei convocati dal C.t. Mancini, a riposo precauzionale, per la gara di stasera Malta-Italia, seconda gara di qualificazione all'Europeo 2024 per gli azzurri. Assenti anche Falcone, Buongiorno, e Pafundi. Diversi cambi rispetto alla gara di Napoli persa contro l'Inghilterra. Il centrocampo sarà formato da Tonali, Cristante e Verratti. In avanti la conferma è Retegui che sarà affiancato da Gnonto (giocherà con il 10) e Politano. In difesa qualche ballottaggio ma potrebbero esserci Acerbi e Romagnoli come centrali davanti a Donnarumma. Spinazzola partirà dalla panchina.