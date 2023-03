La Roma pensa a Schuurs, ma concorrenza e prezzo sono alle stelle: Liverpool in pole

Perr Schuurs è l'ultimo gioiello del Torino, che dopo Bremer sta regalando al campionato italiano un altro difensore di grande livello. Il centrale olandese ha attirato subito l'interesse di diversi top club, in Europa come in Serie A. Come riporta 'calciomercato.com', la Roma è tra i club che hanno drizzano le antenne sul giocatore classe '99, insieme all'Inter, al Napoli e al Milan. Ma a essersi fatti già vivi col Torino sono i Reds, il Liverpool, con Klopp suo grandissimo estimatore e pronto addirittura a far sborsare 50 milioni per lui. In Premier League si parla parecchio di Schuurs, tanto che anche Manchester United e Tottenham ci starebbero facendo più di un pensiero, insieme anche ad Atletico Madrid e PSG. Club con grande disponibilità che da subito metterebbero fuori gioco le italiane, compresa ovviamente la Roma.