Portogallo e Bosnia, Rui Patricio e Tahirovic dal 1′ contro Lussemburgo e Slovacchia

Non solo Malta-Italia. Questa sera scendono in campo anche altre due nazionali che vedono direttamente coinvolti due calciatori della Roma. Nella seconda giornata dei gironi di qualificazione a Euro 2024, il Portogallo sfida in trasferta il Lussemburgo dopo la vittoria per 4-0 contro il Lichtenstein all'esordio. Rui Patricio parte titolare, così come Benjamin Tahirovic trova la sua seconda partita dall'inizio con la maglia della Bosnia, che invece - dopo i tre punti con l'Islanda - fa visita alla Slovacchia. E a giugno Portogallo e Bosnia si troveranno di fronte nella terza giornata.