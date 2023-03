Sampdoria, Stankovic: “Non molleremo. Voglio sacrificio e umiltà fino alla fine”

Parla il tecnico dei blucerchiati prossimi avversari della Roma in campionato

"Dobbiamo onorare la maglia della Sampdoria e lotteremo fino alla fine. Non molliamo perché siamo un gruppo unito - dice Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria prossimo avversario della Roma in campionato, intervistato dal Secolo XiX - I ragazzi hanno dato tutto nell'ultima partita e ci tenevano a regalare una vittoria ai nostri tifosi, al nostro 'primo uomo', la nostra gradinata. Dobbiamo fare ancora tanti sacrifici e ci vuole tanta umiltà per difendere la Sampdoria fino alla fine"