Freccia a sinistra. Per Grimaldo la Roma ci prova

Per chi sente profumo d'affare, poi, la bella notizia è che lo spagnolo a giugno sarà svincolato e proprio per questo anche la Roma del general manager Tiago Pinto - che del Benfica naturalmente conosce ogni segreto - si è iscritta alla corsa per Grimaldo, fiutando il colpaccio. Il profilo, in effetti, è di quelli che interessano parecchio, non a caso nella scorsa stagione anche il Napoli aveva sondato la società portoghese per avere informazioni, sentendosi rispondere una cifra non inferiore ai trenta milioni.