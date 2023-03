Mercato Roma, occhi su Estupinan Tenorio terzino sinistro del Brighton

Che la Roma abbia in mente una rivoluzione sulle fasce (anche quella destra) lo dimostra l’attenzione con cui segue l'ecuadoriano Pervis Josué Estupinan Tenorio, 25 anni, terzino sinistro del Brighton di De Zerbi, che però ha un costo non inferiore ai venti milioni, scrive Massimo Cecchini suLa Gazzetta dello Sport. Nato in Equador, prima di arrivare a vestire la maglia del Brighton nell'agosto 2022, il difensore ha collezionato 53 presenze in Liga con il Villarreal. Finora in Premier League, ha giocato 22 partite, con 3 assist.