El Shaarawy si allena da solo a Dubai per prendersi il rinnovo e la Roma

In casa Roma, ogni giocatore sta vivendo in modo differente questa pausa per le nazionali. C'è chi è impegnato sul campo (14 giocatori), ma anche nelle feste (vedi Dybala), chi come Smalling si regala qualche giorno di relax in famiglia e chi come El Shaarawy continua ad allenarsi. Mourinho dopo la sconfitta nel derby ha voluto concedere alla squadra una settimana di riposo (si riparte il 28 marzo per preparare il match contro la Samp) ma il Faraone, come mostrato da lui stesso sui social, continua a correre a Dubai insieme ad un preparatore atletico professionista. In questa stagione 2 assist e soprattutto 4 gol (3 dei quali nel 2023). Nel nuovo anno ha cambiato marcia per convincere la Roma a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno anche se dal club per il momento tutto tace. Lo stipendio attuale da 3,5 milioni netti, sta rallentando non poco la trattativa e per un club in difficoltà economiche come quello di Trigoria, ogni scelta in chiave mercato deve essere ben oculata. Il Faraone da gennaio avrebbe potuto accordarsi con qualsiasi altra squadra ma la sua intenzione è sempre stata quella di rimanere nella Capitale e per farlo sarebbe disposto a ridursi (e non di poco) l'ingaggio. Le offerte però non mancano, in particolare quella del Besiktas che già nella finestra di mercato invernale aveva provato a convincere la Roma a lasciarlo partire a fronte di un conguaglio economico da circa 2 milioni di euro (stessa cifra proposta al calciatore). La stampa turca è certa che una nuova offensiva ci sarà nei mesi estivi quando però il suo futuro sarà già stato chiarito.