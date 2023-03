Numeri impietosi e credito esaurito: Abraham scavalcato da Belotti

Tammy Abraham non è più il centravanti titolare della Roma? La domanda è lecita perché il numero 9 giallorosso, l’uomo che lo scorso anno con i suoi gol – 27 in totale – ha trascinato la Roma fino alla vittoria della Conference League, non è più titolare nelle partite che contano, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il credito che Tammy si era costruito lo scorso anno, insomma, sembra esaurito e Mourinho, che non può permettersi di guardare in faccia a nessuno a questo punto della stagione, lo ha relegato nelle retrovie. Sembra passato un secolo da quando, la scorsa estate, i tifosi romanisti erano preoccupati dal fatto che il Chelsea potesse esercitare, alla fine del 2023, il diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro. Una valutazione che oggi è abbondantemente al di sopra del valore di mercato del centravanti, che comunque continua ad avere un po’ di estimatori in Premier League. I numeri, d’altronde, sono impietosi: finora Tammy ha segnato 7 gol in stagione – 6 in campionato e 1 in Europa League – in 38 partite complessive. Un bottino magrissimo, che gli ha fatto perdere prima la Nazionale inglese (e la convocazione per il Mondiale) e poi il posto nella Roma a vantaggio di Belotti.