Brasile ko, Ibanez fiducioso: “Nessuna ripartenza è facile, con il lavoro cresceremo”

Il difensore della Roma non fa drammi dopo la sconfitta col Marocco: "Orgoglioso di far parte di questo percorso"

Il Brasile di Ramon Menezes, in attesa del nuovo e definitivo ct, ha cominciato il suo percorso dopo il fallimento del Qatar anche da Roger Ibanez. Il difensore della Roma ha giocato titolare nel ko col Marocco per 2-1 e poi ha scritto su Instagram il suo pensiero: "Nessuna ripartenza è semplice e facile, ma mi sento orgoglioso di far parte di questo processo. Con molto impegno e lavoro cresceremo! Grazie a tutti per il vostro sostegno!"