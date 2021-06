Xhaka vicino: “Ma prima l’Europeo”, per Belotti si tratta. Eriksen, che spavento

Il giocatore svizzero oggi ha sfidato il Galles e intanto ha rimandato il futuro. Cairo insiste: 30 milioni per il 'gallo'. L'infortunio di Pellegrini può accelerare il rinnovo

Poi le parole di Francesco Totti, che ha parlato della scelta di sposare la Roma per tutta la vita: "Essere il capitano di una squadra per tantissimi anni è una responsabilità enorme, devi gestire anche il gruppo, l'esterno, l'ambiente, i momenti negativi e i positivi. L’ho fatto perché era un mio sogno che ho sempre voluto portare avanti, cioè quello di indossare un’unica maglia dell’unica squadra che ho sempre tifato". Infine quelle di un altro personaggio legatissimo ai colori giallorossi come Rudi Garcia: "Roma non è certo un lungo fiume tranquillo, ma sono orgoglioso di averla guidata. Non ho rimpianti. Avendo quella Juve davanti, mi dispiace solo di non aver vinto almeno una Coppa Italia. Io ho un debole per Pellegrini. Per me è un giocatore fantastico. Se tornerei alla Roma? Certo".