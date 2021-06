Roma su Kokcu del Feyenoord. Dall’Inghilterra: “L’Arsenal ora è preoccupato”

La Roma alza l’offerta per Orkun Kokcu, baby stella del Feyenoord. Secondo il Daily Mail, il club giallorosso avrebbe intensificato i contatti con gli olandesi. E a preoccuparsi è l’Arsenal, che dopo aver perso Emi Buendia...

La Roma alza l'offerta per Orkun Kokcu, baby stella del Feyenoord. Secondo il Daily Mail, il club giallorosso avrebbe intensificato i contatti con gli olandesi. E a preoccuparsi è l'Arsenal, che dopo aver perso Emi Buendia dell'Aston Villa sarebbe costretto a dire addio anche al centrocampista che ieri era in panchina in Turchia-Italia all'Olimpico. Su di lui - riporta il tabloid inglese - c'è anche il Lione. Quest'anno 22 presenze in Eredivise con tre gol e tre assist più una rete in Europa League. I Gunners seguono da tempo il turco, considerato uno dei migliori talenti europei (è un classe 2000) e secondo il Daily Mail avevano parlato con lui anche in videochiamata. "Ma ora rischiano di rovinare tutto", spiegano in Inghilterra raccontando del pressing della Roma. Su di lui ci sarebbe anche il Milan, visto che qualche tempo fa i suoi agenti sono stati visti uscire dal quartier generale dei rossoneri.