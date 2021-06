Mourinho scherza con Ronaldo: “Vai via dall’Italia e lasciami in pace”

Lo Special One stuzzica CR7, suo prossimo avversario da tecnico giallorosso

José Mourinho e Cristiano Ronaldo si ritrovano in Italia, in Serie A, dopo gli anni passati insieme al Real Madrid. Ma il neo tecnico della Roma lo invita scherzando a trovarsi un'altra sistemazione, racconta La Gazzetta dello Sport: "CR7 dovrebbe andare via dall'Italia e lasciarmi in pace - ha detto ieri a TalkSports -. Tutti lo dicono e io sono tra quelli: non ha più 25 anni, ma 36, non segnerà più 50 gol. Ma quanti ne fa? 35. È incredibile, i numeri parlano da soli". Difficile che Allegri decida di privarsene: Ronaldo e Mourinho sono destinati a incontrarsi di nuovo, da avversari. Anche se davvero avversari non lo saranno mai.