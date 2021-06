Comanda Xhaka: ora la Svizzera, poi la Roma. Il pupillo di Mou alza l’asticella

Il centrocampista vestirà giallorosso, ma prima vuole concentrarsi sugli Europei

Cominciamo a pronunciare bene il suo cognome: Giaca, con la G iniziale. Meglio abituarsi perché Granit Xhaka giocherà nella Roma, scrive Olivero su La Gazzetta dello Sport. Non è ufficiale, certo, ma chi lo conosce bene giura su un accordo già trovato per cinque anni che sarà annunciato quando il club giallorosso e l’Arsenal avranno definito la base economica della trattativa. Però di questo il centrocampista che piace a Mourinho preferisce non parlare: "Sulla Roma adesso non mi concentro, la mia priorità è l’Europeo - garantisce Xhaka -. Capisco che a tanti tifosi interessi il mio trasferimento, sono lusingato di questa attenzione, ma il presente è questo: la mia nazionale. Al futuro penserò quando sarà finito l’Europeo". Il motivo per cui il nuovo tecnico giallorosso vuole lo svizzero è la sua capacità di dare i tempi alla squadra muovendosi davanti alla difesa. Xhaka può giocare a due o a tre e piace anche ad altri top-allenatori.