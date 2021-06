Calciomercato Roma, Benfica su Nzonzi: è l’alternativa ad Al Musrati

Il Benfica pensa a Nzonzi. Il centrocampista di proprietà della Roma, che ha passato l’ultimo anno e mezzo al Rennes, non conosce ancora il suo futuro. La certezza è che non sarà in giallorosso, ma se fino a qualche giorno fa per lui...

Redazione

