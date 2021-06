Europei, Galles-Svizzera 1-1: Xhaka in campo per 90′. Italia prima nel girone

L'Italia è prima nel girone a 3 punti

Oggi si è disputata la seconda gara di questi Europei: in campo le altre avversarie dell'Italia nel Girone A. Finisce 1-1 la partita tra Galles e Svizzera. Va avanti la formazione d'oltralpe al 49' con Embolo, mentre al 74' Moore riporta il risultato in parità. C'è spazio anche per il VAR, perché è stata annullata alla Svizzera una rete di Gavranovic per fuorigioco. L'Italia è prima nel girone a 3 punti, seguono quindi Galles e Svizzera con un punto a testa. Ultima la Turchia, dopo aver perso 3-0 con gli Azzurri.