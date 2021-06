Pellegrini, lo stop in azzurro accelera i tempi per il rinnovo

Il centrocampista si curerà a Trigoria, intanto la prossima settimana può essere quella buona per l'incontro con Pinto

Il forfait di Pellegrini dagli Europei accelera i tempi per l'incontro propedeutico all'intesa per il prolungamento del contratto. Il Capitano giallorosso a gennaio sarà libero di firmare per un'altra squadra. In accordo con la Roma, era stato deciso di posticipare ogni discorso al termine dell'Europeo, scrive Stefano Carina su "Il Messaggero". Ora che questo è venuto meno, la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per un incontro. Entro domani, infatti, Pinto rientrerà nella Capitale, ponendo fine al soggiorno in Portogallo nel quale è rimasto comunque sempre operativo sul mercato.