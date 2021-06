Xhaka, si tratta. Tempi lunghi per Belotti

Cairo, a un anno dalla scadenza dell’attaccante, continua a chiedere 30 milioni per il cartellino del giocatore, con la Roma offre circa 22 milioni, più bonus

Restando in tema centrocampo, dopo la grande delusione per aver dovuto rinunciare in extremis all’Europeo per il riacutizzarsi di un problema alla coscia sinistra che il ragazzo si trascina da mesi, Lorenzo Pellegrini si rilassa in famiglia, cominciando le cure per la lesione. Sarà pronto, per il giorno del raduno (6 luglio), giorni nei quali potrebbe arrivare il suo rinnovo contrattuale con la Roma.