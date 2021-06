Florenzi, infortunio al polpaccio: salta la Svizzera

Negli esami a cui si è sottoposto questa mattina non è emersa alcuna lesione

Nella gara contro la Turchia, Alessandro Florenzi ha lasciato il posto a fine primo tempo a Di Lorenzo. Un cambio che non è stato di natura tattica, ma bensì forzato da problemi fisici: come fa sapere Sky Sport, il terzino attualmente in prestito al PSG, ha accusato una contrattura al polpaccio e salterà la sfida contro la Svizzera. Negli esami a cui si è sottoposto questa mattina non è emersa alcuna lesione. Il rientro in gruppo è previsto tra qualche giorno.