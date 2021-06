Koopmeiners, 2 milioni tra Atalanta e AZ. E alla Roma non farebbe la Champions

Il centrocampista sembrava destinato ai giallorossi, ora è a un passo dai bergamaschi

Pareva destinato alla Roma, poi su di lui è piombata di forza l’Atalanta. E ora il futuro di Teun Koopmeiners si può sul serio tingere di nerazzurro, riporta "La Gazzetta dello Sport". La distanza tra l’offerta (18 con i bonus) e le richieste dell’Az (20 secchi) è di appena due milioni di euro. Mentre l’olandese è attirato dalla possibilità di giocare per la prima volta in Champions. A Bergamo lo farebbe, a Roma no. Si attendono sviluppi già nei prossimi giorni. Intanto la Roma si vuole cautelare con Xhaka, in arrivo dall'Arsenal. Anche lui, come Koopmeiners, sarà impegnato agli Europei. Una volta finiti, tutti potranno pensare al mercato.