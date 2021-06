La Roma “dimentica” Florenzi e i tifosi si arrabbiano. Ma fino al 30 è del Psg

In una grafica sui social per gli azzurri impegnati in nazionale, c'erano solo Spinazzola e Cristante. In realtà il terzino è dei francesi fino a fine mese

Redazione

Non è detto che sia un indizio di mercato. Perché Florenzi, anche se non dovesse restare al Paris Saint-Germain, non è comunque escluso che resti con Mourinho nella prossima stagione. Difficile, praticamente impossibile visto che la Roma ha rinnovato il contratto a Karsdorp e sarà lui il titolare. Intanto il club lo ha "dimenticato" sui social: su Instagram il club ha postato ieri una grafica dedicata ai due azzurri Cristante e Spinazzola impegnati contro la Turchia. Non c'è traccia invece di Florenzi, sotto contratto con la Roma ma attualmente in prestito con diritto di riscatto in favore del Psg fino al 30 giugno. E tecnicamente, quindi, non menzionabile dalla società. Una "dimenticanza" che hanno notato i tifosi: tantissimi i commenti di chi chiedeva spiegazioni di quell'assenza. "Neanche lo avete calcolato, forse è già venduto?", il messaggio unanime.