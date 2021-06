Eriksen, il messaggio di Totti: “I numeri 10 non mollano mai. Siamo con te”

Anche l'ex capitano della Roma ha espresso la sua vicinanza al centrocampista danese sui social

Anche Francesco Totti mostra il suo affetto a Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca è stato colto da un malore in campo nel match contro la Finlandia ma ora è cosciente e in condizioni stabili. "I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian siamo con te!", ha scritto l'ex capitano della Roma su Instagram. Le notizie che arrivano in questi minuti per fortuna danno un quadro nettamente migliorato delle condizioni del giocatore dell'Inter. Insiema a Totti messaggio anche da parte di Lorenzo Pellegrini su Twitter: "Forza Christian".