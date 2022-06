Tira e molla Mkhitaryan, Oliveira più lontano. Douglas Luiz in cima, sale Isco

Per Mourinho "è stata una stagione fantastica", ora Pinto ha il compito di rinforzare la rosa: obiettivo big a centrocampo. Sulla fascia nel mirino Guedes, da monitorare Isco. De Rossi cambia ruolo: è ufficiale.

A sette giorni dalla fine della stagione della Roma, è ancora tempo di bilanci. José Mourinho ha parlato in maniera ovviamente positiva dell'annata giallorossa, non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "La vittoria della Conference League della Roma la metto allo stesso piano di una vittoria della altre competizioni europee, perché ha regalato emozioni forti. Stagione buona? Dipende da chi la analizza. Per alcuni 'Einstein' delle tv portoghesi, la nostra stagione è stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata fantastica, perché non avevamo le capacità per fare meglio. Futuro? Sappiamo la differenza che ci separa dalle prime squadre in classifica e dobbiamo continuare solo in una maniera: lavoro, lavoro e lavoro. Solo così riusciremo a ridurre il gap. Non esiste un altro modo".