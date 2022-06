Frattesi: “Il pensiero di tornare alla Roma c’è sempre”

Continua poi il centrocampista del Sassuolo: "Il club mi è rimasto dentro. Quando stai bene in un ambiente, sei a casa tua. Ho conosciuto uno dei miei idoli come De Rossi, è un qualcosa di importante"

In questi giorni si è tornato a parlare di Frattesi in chiave Roma. L'attuale centrocampista del Sassuolo si è raccontato in un'intervista a Ludovica Pagani, non nascondendo anche il legame e l'affetto che lo legano al club giallorosso: "È un qualcosa che mi è rimasto dentro. Quando stai bene in un ambiente, sei a casa tua, conosci uno dei tue idoli come De Rossi, è un qualcosa di importante che mi è rimasto dentro. L'ho detto già che prima era un mio tarlo tornare a Roma, a parte la piazza, poi nel tempo si cambia, però il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale". Inoltre, la risposta dell’entourage del giocatore (Riso, lo stesso di Cristante e Mancini) su un suo possibile ritorno nella capitale, non sarebbe stata negativa e i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. I neroverdi potrebbero accettare di sedersi al tavolo anche in virtù del fatto che i giallorossi detengono il 30% sulla futura rivendita.