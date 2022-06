Calciomercato, dall’Irlanda: la Roma ha messo gli occhi su Emakhu

Sulle tracce del calciatore dello Shamrock Rovers ci sono dei club della Premier League: il Wolverhampton e il Southampton

Nome nuovo per il reparto offensivo della Roma. Emakhu, giovane ala classe 2003, è finito nel mirino dei giallorossi. A riportare la notizia è il sito The IrishSun. Il 18enne nonostante i pochi gol messi a segno nell'ultima stagione è considerato un giocatore di prospettiva in Irlanda. Sulle tracce del calciatore dello Shamrock Rovers ci sono dei club della Premier League: il Wolverhampton e il Southampton. Anche in Italia c'è concorrenza, il Lecce è interessato all'esterno.