Pinto chiede lo sconto, il Porto dice no: Oliveira verso l’addio alla Roma

Il centrocampista portoghese non sa ancora dove giocherà il prossimo anno

Redazione

A meno di clamorosi colpi di scena, il suo è stato un messaggio di addio. Perché Sergio Oliveira ha salutato tutti via social, chiudendo una stagione che lo ha visto vincere, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

“Onorato. È la prima parola che mi viene in mente. Non è mai stato facile ma non l’ho mai chiesto, ho solo chiesto possibilità e salute. Un’altra stagione è finita, con la cosa più importante che un essere umano ha bisogno di avere, la coscienza pulita. Ho sempre dato il massimo, ho lavorato duramente ogni singolo giorno pensando al tempo. Perché alla fine ciò che conta sono i traguardi di squadra. Grazie a tutti per il supporto e l’amore, ma anche per le critiche. Ora è il momento di fermarsi, ricaricarsi e tornare più forti. Ci vediamo l’anno prossimo”.

Già, ma dove? Perché la Roma resta ancora in dubbio su un suo eventuale riscatto, visto che alla fine il portoghese non ha convinto come si sperava. E se anche i giallorossi dovessero decidere di tenerlo, non succederà certo ai 13 milioni di euro pattuiti a gennaio con il Porto per l’eventuale riscatto.

Insomma, la Roma in caso chiederebbe un congruo sconto, diciamo un prezzo di 7-8 milioni al massimo, fattispecie che non sembra essere nei piani del Porto. Ecco perché quasi sicuramente Oliveira tornerà al club portoghese, per poi capire cosa sarà del suo futuro.