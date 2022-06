Abbonamenti Roma, finita la prelazione per la Sud laterale: sold out in due ore

Probabile il sold out per il settore laterale già in giornata. La Roma punta ai 30 mila abbonati complessivi

Primo e unico giorno di apertura per la Sud. Solo quella laterale perché per i pochi posti disponibili che resteranno in centrale bisogna ancora aspettare 3 giorni per la fine della prelazione.Unico perché i posti disponibili sono stati bruciati in due ore tra lunghe file e i soliti problemi all'ultima schermata. Il botteghino per gli abbonamenti nel settore più caldo e ambito dell’Olimpico romanista è stato aperto alle 10. Ma i tifosi in coda erano tanti già un’ora prima: circa 4 mila alle 9,40 per un’attesa di circa 40 minuti. Un'ora dopo la fila era quasi raddoppiata. E sono aumentati anche i soliti problemi all'ultima schermata con molti tifosi che si sono visti "buttati" fuori dalla coda proprio sul più bello. Con questi numeri il sold out era inevitabile ed è arrivato alle 12,15 circa. Un successo ulteriore alimentato dalla vittoria in Conference ma anche da un’annata storica a livello di presenze allo stadio. La quota complessiva abbonati ha superato già quella dello scorso anno con 23 mila tessere. Al termine della fase di nuova sottoscrizione, e magari con un mercato all’altezza, si spera di arrivare a 30 mila abbonamenti. Un numero che non si registra dall’era Sensi.