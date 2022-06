Zaniolo, il Milan offre 25 milioni e Saelemaekers. Ma la Roma dice no

Maldini e Massara considerano Nicolò un talento su cui puntare

Ovviamente non è facile avviare il dialogo con la Roma, tutt’altro che disposta a cedere il suo gioiello a scatola chiusa. Eppure nelle ultime settimane c’è stato un primo contatto indiretto. Come sempre accade in questi casi sono gli intermediari a fare da ambasciatori tra le parti e a Trigoria è stata sussurrata un’idea: inserire il centrocampista esterno Alexis Saelemaekers nell’affare, in modo da far scendere l’entità della contropartita economica (il Milan è disposto ad arrivare a 30 milioni).