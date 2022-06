Florenzi ringrazia il mister De Rossi: “Sei stato il padre di tanti ragazzi”

Dopo tanti anni il rammarico dell'addio del mister è condiviso da molti: tra questi anche l'attuale giocatore del Milan

Ieri sera contro l'Inter si è conclusa la carriera di Alberto De Rossi con la Primavera della Roma. Dopo tanti anni il rammarico dell'addio del mister è condiviso da molti, staff, giocatori e tra questi anche Florenzi. Tra i tanti passati sotto le sue mani nel settore giovanile, anche l'attuale giocatore del Milan che sul suo profilo Instagram lo ha salutato così: "Sei stato per 29 anni il padre di ragazzi che coltivavano un sogno. Bisogna solo dirti grazie per tutto quello che hai fatto. In bocca al lupo Mister!".