Roma, da Douglas Luiz a Ruben Neves: il colpo grosso sarà al centro

Un investimento alla Abraham per rinforzare il centrocampo. Ma non basterà viste le partenze di Mkhitaryan, Veretout e Oliveira

Francesco Balzani

Un colpo al cuore, nel senso buono. La Roma farà un regalo a Mourinho, uno di quelli alla Tammy Abraham per intenderci. Tutte le attenzioni in questi giorni si sono spostate su Dybala ma il grande nome dovrebbe arrivare al centro del campo. Nel reparto che più subirà partenze e che durante l’anno è stato spesso l’anello debole della squadra. Dei giocatori presenti oggi in rosa l’unico certo di restare è Bryan Cristante. I Friedkin hanno stabilito un budget medio-alto per un centrocampista. La cifra? Sui 30-35 milioni. Non poco considerato il mercato in deflazione degli ultimi mesi. Il ruolo? Mourinho chiede da tempo un regista al quale poi sarà affiancato un uomo più di gamba o interdizione come potrebbe essere Frattesi. Ma dipenderà da occasioni e incastri.

I Top in prima fila: da Douglas Luiz a Ruben Neves. E occhio alle sorprese

Un occhio alla Premier, come è successo spesso negli ultimi anni. E da dove sono arrivati colpi indiscutibili come Abraham, Smalling, Mkhitaryan o Dzeko. Mourinho conosce bene l’Inghilterra e lo scorso anno aveva individuato prima in Xhaka poi in Anguissa due rinforzi ideali. Per motivi diversi Pinto non lo ha accontentato. Ora l’obiettivo principale si chiama Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che lascerà l’Aston Villa dopo l’arrivo di Kamara. Ha il contratto in scadenza 2023, e per questo il suo cartellino ha perso un po’ di valore ma la sua leadership è fuori discussione. Ci vogliono comunque quei famosi 30 milioni. Con qualcosina in più si può prendere De Paul che però gioca in tutt’altra zona del campo. Sempre in Premier si è raffreddata la pista Matic ed è ormai gelata quella Xhaka, ma occhio a Bissouma del Brighton. Uno che Mourinho stima molto e che anche la Francia sta considerando parecchio. Più un mediano di interdizione però che un autentico regista. Anche in questo caso il prezzo è sui 30 milioni. Costa qualcosa in più Ruben Neves del Wolverhampton, ma in questo caso la presenza di Jorge Mendes potrebbe aiutare. E non poco. Occhio poi alle sorprese con Leandro Paredes sempre in uscita dal Psg.

Chi arriva al posto di Veretout e Oliveira

Come detto non basterà certo un acquisto per compensare bocciature e partenze. Tiago Pinto si guarda intorno anche su profili apparentemente minori per sostituire le partenze probabili di Veretout e Mkhitaryan (per l'armeno ci sono ancora speranze di ripensamento) oltre che il mancato riscatto di Sergio Oliveira. Per il ruolo del primo si sono offerti in tanti: Isco e Januzaj su tutti. La Roma riflette e si guarda intorno. Anche in Italia dove Davide Frattesi attende solo un segnale. E dopo i rinnovi con Mancini e Cristante i dialoghi con l’agente Riso sarebbero ripresi per il centrocampista del Sassuolo che tornerebbe di corsa nella capitale. Stesso tragitto da percorrere per Maxime Lopez che al momento è stato messo in ghiaccio. Operazioni per la panchina portano invece a profili di livello più abbordabile come Mandragora, Maggiore o Xeka in uscita dal Lille.