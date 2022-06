Calciomercato Roma, passi in avanti per Isco. E l’addio al Real Madrid è ufficiale

I giallorossi non sono l'unico club interessato, ma in Spagna sono considerati favoriti. Sul sito ufficiale dei Blancos il saluto al trequartista spagnolo

La Roma è attiva sul mercato, soprattutto quello dei parametri zero. Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Isco che si è svincolato dal Real Madrid. Secondo quanto riportato dal giornalista di AS Özgür Sancar i giallorossi sono vicini all'acquisto del giocatore spagnolo. Mourinho vorrebbe averlo a Trigoria per la prossima stagione. La Roma non è l'unico club interessato ma in Spagna è considerata la squadra favorita. E intanto è diventato ufficiale anche il suo addio al Real Madrid, con un comunicato ufficiale sul sito dei Blancos: "Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e affetto a Isco, che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia, è riuscito a diventare la leggenda del nostro club. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna".