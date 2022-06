Roma, Isco ultima tentazione. Ma il sogno si chiama De Paul

La Roma ha chiesto informazioni e ovviamente la fila dei club interessati è lunga: trattatasi più di un desiderio che di una trattativa, perché i costi dell’operazione sarebbero molto elevati

Mourinho con Tiago Pinto disegna la Roma del futuro scrive Stefano Lanzo su Tuttosport. Il giallorosso attira e infatti, secondo Sportitalia, si sarebbe proposto nientemeno che Isco: con Mkhitaryan verso l’Inter, la Roma cerca trequartisti e centrocampisti offensivi e ci sarebbe stato un contatto con Jorge Mendes in persona per parlare del calciatore spagnolo in uscita dal Real Madrid a fine contratto. C’è concorrenza, ma le ambizioni romanisti si sposano con qualità e curriculum di Isco. Una tentazione, ancor più che una suggestione. E poi c’è un sogno: si chiama Rodrigo De Paul. I giallorossi hanno chiesto informazioni e ovviamente la fila dei club interessati è lunga: trattatasi più di un desiderio che di una trattativa, perché i costi dell’operazione sarebbero molto elevati (all’Atletico Madrid è costato 40 milioni) e l’argentino potrebbe anche restare.