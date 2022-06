Mkhitaryan, la Roma non molla: offerti 3,5 milioni più bonus e rinnovo automatico

Tiago Pinto non si è ancora arreso per l'armeno, che potrebbe arrivare fino a 4,1 milioni oltre a strappare un rinnovo automatico con determinate clausole

La Roma non molla Mkhitaryan. La questione non è ancora chiusa, né dalla parte del rinnovo né da quella dell'addio in direzione Inter. I nerazzurri hanno fatto la loro offerta da 4,5 milioni di euro per due anni e le parti sono vicine. Ma Pinto non si è ancora arreso: secondo 'Sky Sport', la proposta sul tavolo dei giallorossi è di 3,5 milioni più bonus che, giocando regolarmente, ogni 15 partite aumenterebbe fino a 4,1 milioni. Non solo, perché nell'accordo ci sarebbe anche il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa e se dovesse giocare almeno il 50% delle partite. Mkhitaryan punta ai 5 milioni netti, a questo punto la sensazione è che si tratti di una scelta del calciatore, con le società che hanno fatto il massimo. A pesare potrebbe essere la possibilità di giocare in Champions League e l'Inter sta continuando il pressing.