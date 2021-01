Tiago Pinto a Trigoria: domani la presentazione del gm. Pau Lopez rifiuta il West Ham

Due occhi addosso in più, tutt’altro che indiscreti: la Roma oggi si è allenata a Trigoria sotto il primo sguardo vigile di Tiago Pinto. Il nuovo gm giallorosso ha concluso i 21 giorni di isolamento ed ha potuto, definitivamente smaltito il coronavirus, osservare da vicino la squadra lavorare sul campo del centro sportivo Fulvio Bernardini in vista del derby di venerdì prossimo contro la Lazio: il portoghese si presenterà ufficialmente alla stampa domani intorno alle ore 13.30.

In attacco ElSha resta il favorito, idea Thauvin. Pau Lopez dice no alla Premier League

Sono già svariate le situazioni da gestire per il nuovo general manager giallorosso. Una volta archiviato il rinnovo di Mkhitaryan, per il quale manca soltanto l’ufficialità, Tiago Pinto passerà al vaglio uno a uno i nomi proposti da Fonseca per rinforzare la Roma. Se sull’out di destra non ci sono novità significative, qualcosa si muove sul fronte attaccante. La nuova suggestiva idea porta a Thauvin del Marsiglia, che lascerà il club francese a parametro zero la prossima estate: i giallorossi ci pensano e studiano le mosse per anticipare il suo arrivo già a gennaio, cautelandosi in attesa di novità sul fronte El Shaarawy, che resta il favorito per l’immediato.

Sul fronte cessioni non si muove praticamente nulla: Pau Lopez resterà nella Capitale dopo aver rifiutato la proposta del West Ham, sulla falsa riga di Carles Perez che soltanto un giorno fa aveva gentilmente declinato l’offerta del Parma. Chi potrebbe definitivamente separarsi dal club giallorosso è Nzonzi: il centrocampista, attualmente al Rennes, è al lavoro col suo entourage per la rescissione del contratto.

Nela carica il derby: “Roma più forte”. Fonseca recupera Fazio

Il mercato non può tuttavia offuscare quello che è il reale obiettivo nell’immediato della Roma. Il derby con la Lazio si avvicina e per Fonseca le note liete dall’infermeria stentano ad arrivare: il tecnico recupera il solo Fazio e dovrà prepararsi a fare a meno sia di Pedro che di Mirante, che anche oggi si sono allenati a parte. Guai condivisi anche con i “cugini biancocelesti”, che si sono allenati nel pomeriggio e sono ancora alle prese con diversi infortuni.

Per entrambe le squadre si prospetta un derby diverso, vista l’assenza dei tifosi (che non porterà ad alcun abbassamento della guardia a livello di ordine pubblico). A creare la giusta atmosfera da una parte e dall’altra ci hanno pensato due ex di eccezione come Ledesma e, soprattutto, Sebino Nela, che a Te la Do Io Tokyo ha caricato così i giallorossi: “La Roma è più forte della Lazio, ora lo dimostri sul campo”.