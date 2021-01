Calciomercato Roma, Thauvin prepara l’addio al Marsiglia: giallorossi interessati

Le strade di Florian Thauvin e del Marsiglia sembrano destinate a separarsi al termine della stagione. Come riporta il quotidiano francese La Provence, l’esterno francese sarebbe pronto a lanciarsi in una nuova avventura svincolandosi a parametro zero il prossimo 30 giugno. Il rinnovo contrattuale con il club di Villas-Boas non appare plausibile, né desiderato.

Diversi club europei, tra cui la Roma, vorrebbero accaparrarsi gratis le prestazioni del ventisettenne. Thauvin rappresenta il prototipo di attaccante esterno desiderato da Fonseca e questa soluzione metterebbe a disposizione dell’allenatore portoghese un giocatore pronto dotato ancora di ampi margini per migliorare: quest’anno, tra campionato e coppe europee, ha realizzato 6 gol e 8 assist in 23 presenze, numeri che fanno ben sperare ripensando alla scorsa stagione in cui giocò appena due volte a causa infortunio.