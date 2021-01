Pau Lopez dice “no” al West Ham: offerta degli inglesi, il portiere vuole solo la Roma

Pau Lopez continua ad avere un mercato importante fuori dall’Italia, ma al momento non ha intenzione di lasciare la Roma. Come raccolto da Forzaroma.info, l’ultima proposta respinta al mittente è quella del West Ham, che la scorsa settimana ha fatto recapitare a Trigoria tramite un intermediario un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a un determinato numero di presenze e ingaggio maggiorato. Nulla di fatto. La Roma, preso atto della volontà forte di Pau di restare in giallorosso, non ha potuto fare altro che cestinare la mail degli Hammers.

Calciomercato Roma, offerte per Pau Lopez: la situazione

Quella dei londinesi non è l’unica proposta arrivata per l’ex Betis. Altri club di Premier League e Liga hanno sondato la sua posizione, ma la risposta è rimasta la stessa per tutti: “No, grazie”. Pau Lopez ne ha parlato con sincerità anche dopo la partita pareggiata con l’Inter, nella quale è stato tra i migliori in campo: “L’allenatore ha scelto Mirante come titolare ma non voglio mollare. Io e la mia famiglia stiamo bene a Roma e voglio sfruttare questa opportunità”. Nel derby di venerdì avrà una una chance per mettersi in mostra (Mirante è ancora alle prese con i problemi fisici). Proprio contro la Lazio lo scorso anno erano cominciati i suoi problemi. L’errore che è costato ai giallorossi i tre punti ha condizionato il resto della stagione. Adesso avrà l’occasione per riscattarsi.