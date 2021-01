Si allontana il derby per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio si è da poco sottoposto a controlli medici alla Clinica Paideia dopo il problema muscolare accusato domenica nella sfida tra i biancocelesti e il Parma. Il rischio è quello di uno stiramento: davvero poche, a questo punto, le possibilità che possa recuperare in vista della sfida con la Roma di venerdì sera. Sicuri indisponibili per mister Inzaghi anche l’esterno Fares e il portiere Strakosha.