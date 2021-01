Trigoria, Roma a lavoro in vista del derby: Fazio in gruppo, ancora a parte Pedro e Mirante

La Roma prepara il derby di venerdì sera. Quest’oggi, alle ore 11, Fonseca ha ritrovato i propri giocatori per concentrarsi sulla sfida fondamentale contro la Lazio. Poco tempo per recuperare dagli sforzi di domenica contro l’Inter, ma tanta voglia di conquistare i 3 punti contro i rivali cittadini. Per mantenere la terza posizione e respingere gli attacchi delle dirette inseguitrici, sarà necessario curare quei famosi “dettagli” a cui l’allenatore fa spesso riferimento per controllare al meglio ogni eventualità che la partita può riservare.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra

Pedro: sovraccarico al flessore della coscia destra

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra

Davide Santon: problema muscolare

CRONACA ALLENAMENTO



Non arrivano sostanziali novità dall’infermeria in vista del derby di venerdì sera. Oltre all’infortunato di lungo corso Zaniolo, continuano a lavorare a parte Pedro, Mirante, Calafiori e Santon. Rientrato in gruppo invece Fazio, che ha smaltito il problema al ginocchio e sarà a disposizione.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca dovrà obbligatoriamente puntare su Pau Lopez in porta. In difesa confermati Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è certo di una maglia da titolare, mentre a sinistra ballottaggio tra Spinazzola e Bruno Peres, dopo la prestazione poco convincente al rientro dell’ex Atalanta. A centrocampo Villar affiancherà Veretout; davanti, a supporto di Dzeko, ci saranno ancora Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.