Lazio-Roma, derby sotto osservazione: preoccupano ultrà e assembramenti

Alta tensione per il derby della Capitale. Nonostante l’ovvia disposizione delle porte chiuse per la gara tra Roma e Lazio di venerdì sera, il tema legato all’ordine pubblico resta di strettissima attualità. Come riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, ci sono diversi elementi che preoccupano, in primis la possibilità che le due tifoserie, nel tentativo di accompagnare i pullman delle rispettive squadre verso l’Olimpico, possano venire a contatto creando disordini.

All’emergenza ultrà è anche strettamente legato il timore di violazione delle restrizioni del protocollo sanitario da Covid-19, con la creazione di assembramenti che potrebbero rapidamente trasformarsi in veri e propri focolai di contagio. Un rischio sopraggiunto già in occasione delle manifestazioni contro le misure anti coronavirus avvenuta nella Capitale, alla quale erano presenti diversi rappresentanti del tifo organizzato.