Primo vero giorno di scuola giallorossa per Tiago Pinto. Il nuovo GM della Roma verrà infatti presentato alla stampa domani alle 13.30 a Trigoria, per iniziare così anche mediaticamente l’avventura nella Capitale. Dopo aver assistito oggi al primo allenamento della squadra al seguito di Fonseca avendo finito l’isolamento dei 21 giorni previsti da protocollo, Pinto risponderà alle domande dei giornalisti per spiegare quello che sarà il suo progetto per la Roma del futuro.