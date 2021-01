Nzonzi, dalla Francia: vicino l’addio alla Roma, si valuta la rescissione

Il matrimonio tra Steven Nzonzi e la Roma non è stato mai positivo e potrebbe terminare a breve con una soluzione drastica. Come riporta il portale francese footmercato, il club giallorosso e il centrocampista stanno valutando la possibilità di una rescissione del contratto. Il giocatore, attualmente in prestito al Rennes fino a giugno, punta a restare definitivamente in Ligue 1, dove ha ritrovato fiducia e prestazioni, conquistando di nuovo la nazionale.

Il ritorno alla Roma non è un’opzione, ma con le difficoltà economiche per la pandemia potrebbe essere difficile trovare una squadra che il prossimo giugno (quando scadrà il prestito al Rennes) paghi il cartellino e allo stesso tempo gli garantisca i 3 milioni netti di contratto. D’altro canto, i giallorossi puntano a “liberarsi” definitivamente del peso dell’ingaggio che gli dovrebbero corrispondere da qui al 2022, data della fine del contratto.