Roma, Tiago Pinto termina la quarantena: il gm presente all’allenamento

Tiago Pinto per la prima volta a Trigoria. Il neo gm giallorosso ha ufficialmente superato i problemi legati alla positività al Coronavirus (terminati i 21 giorni di isolamento stabiliti dal protocollo) e si è presentato al centro sportivo per assistere all’allenamento della Roma. Il portoghese ha seguito con grande attenzione il lavoro sul campo della squadra in vista del derby, trattenendosi anche a colloquio con mister Paulo Fonseca. Ancora da stabilire, ovviamente, se Tiago Pinto sarà presente venerdì sera sugli spalti dell’Olimpico per il derby con la Lazio: in attesa del big match, per il dirigente ci sarà ora tempo di concentrare le energie sulle varie trattative di calciomercato.