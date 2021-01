Lazio, esercitazioni di tiro e possesso palla in vista della Roma

Come la Roma, anche la Lazio prosegue la propria preparazione in vista del derby di venerdì. I biancocelesti si sono ritrovati oggi pomeriggio agli ordini di mister Simone Inzaghi, che dovrà con tutta probabilità fare a meno di Cataldi, Strakosha e Fares per la sfida ai giallorossi. Di seguito il report ufficiale del club biancoceleste:

“Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Al termine di un riscaldamento atletico, la formazione biancoceleste ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. La seduta si è conclusa con una serie di combinazioni e tiri in porta. Nella giornata di domani è prevista una seduta d’allenamento mattutina”.